Bebe Rexha se pasó por Madrid y protagonizó un acústico en exclusiva para LOS40, ¡revívelo!

El pasado miércoles 9 de mayo vivimos un concierto increíble gracias a Bebe Rexha. Como ya os anunciamos, la cantante pasó por Madrid para, entre otras cosas, dar un show acústico en exclusiva para LOS40.

La artista, acompañada de una guitarra, demostró que su directo es impecable. Bebe Rexha dejó sin palabras a los pocos afortunados que consiguieron su entrada, todos ellos seguidores de la cantante, claro.

Sobre el cielo de Madrid, en la azotea del Hyatt Centric Gran Vía Madrid, la artista interpretó cuatro exitazos: Ferrari, In The Name Of Love, Meant To Be y I Got You.

Xavi Martínez fue el encargado de presentar este acústico tan especial, un show en el que además la artista respondió a varias preguntas de sus fans para luego fotografiarse con ellos.

Revive las cuatro versiones en acústico que Bebe Rexha interpretó en LOS40 Stage

Bebe Rexha - I Got You (acústico para LOS40)

Bebe Rexha - Meant To Be (acústico para LOS40)

Bebe Rexha - In The Name Of Love (acústico para LOS40)