Selena Gomez se desnuda en su último tema, ¿dardo directo a Justin Bieber?

Si un día Justin Bieber preguntó a Selena Gomez si era demasiado tarde para pedir perdón, ahora es esta última la que dice que "puedes romperme el corazón en dos, pero cuando se cura, late por ti".

Del Sorry de Justin hemos pasado al Back To You de Sel, toda una declaración de intenciones para el que ha sido/es el amor más tormentoso de su vida. Las idas y venidas de #Jelena, si algo bueno tienen, es que dan lugar a canciones de este tipo.

La última canción de Selena, tema principal de la banda sonora de la segunda temporada de 13 Reasons Why, es el relato de su historia con Justin. Y si no lo es, se parece mucho.

La artista canta frases del tipo "yo tengo que convencerme a mí misma de que no lo quiero, aunque lo quiera" o "quiero abrazarte cuando se supone que no debo". Vamos, que está hablando de la presión social y familiar que ambos sientes en su (no) relación.

Ya sabemos que la madre de Selena no estaba para nada de acuerdo cuando se dieron la última oportunidad hace unos meses, una vuelta a las andadas que Sel define así: "cuando estoy tumbada junto a otra persona, estás atascado en mi cabeza y no puedo sacarte de ahí".

Sin duda, una clara alusión a la relación que tuvo con The Weeknd para luego dejarlo y volver con Justin Bieber al poco tiempo. "Si pudiera hacerlo todo de nuevo, sé que volvería a ti".

Esta última frase es la que repite Selena una y otra vez, asumiendo también en el tema que "qué sentido tiene ocultarlo, todo el mundo sabe que tenemos asuntos pendientes". ¿Nueva reconciliación a la vista? No lo sabemos.

PD: Quizá toda la canción hable sobre la historia de los protagonistas de 13 Reasons Why, tal y como algunos aseguran. Sin embargo, poco se diferencia esta historia de la de #Jelena.