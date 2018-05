BURNS x Maluma x Rae Sremmurd - Hands On Me [2018]

Maluma lanza su tercer álbum de estudio, F.A.M.E, este 18 de mayo. Antes de ello, el colombiano estrena vídeo para Hands on Me, colaboración junto a BURNS y al dúo de hip hop Rae Sremmund.

En la canción, además de pasarse al inglés, Maluma sorprede con cierta variación del estilo al que nos tiene acostumbrados. Hands on Me es un tema que se acerca a los ritmos urbanos americanos y al hip hop estadounidense. No es un tema tan latino como el resto de hits del cantante.

El videoclip apuesta por el lujo: una gran mansión, majestuosas columnas, joyas y caros estilismos.