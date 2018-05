Pablo Alborán confiesa: “Hay cosas que subo a mis redes que no son verdad”

Hablemos de postureo... En esta época en la que vivimos, donde las redes sociales tienen un peso enorme, el postureo está más presente que nunca... Sí, no empieces a negarlo porque todos lo hacemos. Exageramos un poquito, mentimos otro poquito, adornamos ooootro poquito. En fin, endulzamos la realidad. Tanto es así que el mismísimo Justin Bieber lo ha reconocido en su Instagram.

Pero esto no es todo... Otro artistazo que ha querido darnos su opinión es Pablo Alborán, el malagueño, ha llamado a ''Anda Ya'' para reconocer en directo que él también posturea de vez en cuando... Pablo ha confesado que: ''Hay una cosa que hago muchísimo y que no es verdad: cuando subo esos vídeos cocinando, con mi sartencita... Dentro de la sartén NO hay NADA''.

Pablo, se te va de las manos con lo de la comida... El artista también ha comentado: ''Ayer mismo puse mi tarrito de frutas, mis verduritas... Vale pues después me zampé una hamburguesa que flipas''.

Pero tranquilos, no todo es comida en la vida de Palo. También hay música. Mucha, mucha música. De hecho, Alborán arranca su gira: ''Prometo''. El viernes 18 de mayo y sábado 19 actuará en Málaga, su ciudad natal, y el miércoles 23 estará en Madrid con el Básico Open Corsa de Los 40.

Alborán nos ha adelantado que va a ser una gira maravillosa. Promete que será un viaje entre sus anteriores discos y el actual. Además, asegura: ''Habrá mucho baile, emoción, acústicos, electrónica...'' Vamos, todo, todo y todo.

Desde Anda Ya tenemos claro que este artistazo lo va a dar todo en la gira y estamos deseando verle.