Esto es lo que cuesta el piso de Úrsula Corberó y Chino Darín

Esta parejaza, Úrsula Corberó y Chino Darín, ya ha dado el siguiente paso. Sí... El tema de irse a vivir juntos... De hecho, uno de los momentos más importantes en una relación de pareja. La convivencia lo cambia todo amigos, así que esperemos que ellos estén bien preparados.

Y claro, como buena pareja de famosillos que son, ellos se van juntos pero a lo grande. Según fuentes de la revista argentina ''Caras'', se han comprado un pisito en el céntrico barrio de Madrid, Conde Duque. La vivienda está valorada en, nada más y nada menos, que 400.000 euros. No tenemos más detalles, pero vamos, hay una cosa clara, la rutina en una casa que cuesta casi medio millón de euros, se lleva mejor.

En fin, que después de dos añitos de relación empezarán esta nueva aventura... ¿Saldrá bien? Pues quién sabe... La convivencia puede ser muy positiva, afianzar la relación y conocer mejor al otro o puede ser rutinaria y que le quite un poco la magia a la relación...

Y si ves que va a salir mal, tu relación o la de Úrsula o la que sea, ponte este vídeo, que vas a revivir un momento precioso de una pareja muy mona que ha hablado en directo en Anda Ya. Love is in the air.