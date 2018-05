Los expertos avisan: este es el dinero que deberías tener ahorrado a los 35 años

Los jóvenes no lo tienen nada fácil. La crisis ha destruido cientos de trabajos, complicando el futuro a varias generaciones.

Con este panorama, no es extraño que muchos tengan que vivir al día o no puedan ni tan siquiera vivir fuera de la casa de sus padres. No sorprende que según el National Institute on Retirement Security, por ejemplo, la gran mayoría de los jóvenes del Reino Unido (el 66%) no tenga nada ahorrado para su jubilación.

Obviamente, la mayoría tienen suficiente con apañárselas para cubrir gastos como el alquiler, préstamos o los propios estudios.

Por eso, ha sorprendido a muchos en las redes sociales la afirmación del Transamerica Center for Retirement Studies. Según recoge el diario The Independent, ese organismo advierte de que los jóvenes deberían tener ahorrado a los 35 años... el doble de su salario.

Pero, ojo, no se refieren a tu salario mensual. Dicen que deberías tener ahorrado el doble de tu salario anual. De esta forma, dicen los expertos, a los 45 lo recomendable es tener ahorrado cuatro veces tu sueldo para entrar en la edad de jubilación con ocho veces tu salario ahorrado.

Obviamente, son muchos los que en las redes ha mostrado sorpresa, indignación... y quien directamente ha optado por el cachondeo.