Pau Gasol da una lección de feminismo que las redes aplauden

La NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo, está revuelta por las últimas acusaciones sobre desigualdad y machismo que se han vertido sobre ella.

Después de 72 años de existencia se acaba de plantear, por primera vez, la posibilidad de que haya una mujer como entrenadora de uno de los equipos.

Se han alzado voces en contra y a favor. Se trata de una profesional que trabaja como ayudante del entrenador principal de los Spurs, el equipo de Paul Gasol.

Podría ser la nueva entrenadora de Milwaukee Bucks pero no todos lo ven con buenos ojos. Nuestro embajador en la liga, Paul Gasol, le ha mostrado todo su apoyo a través de una carta abierta que ha publicado The Players Tribune.

“Becky Hammon puede entrenar. No digo que pueda entrenar bastante bien. No digo que pueda arreglárselas. No digo que pueda entrenar casi al mismo nivel que los entrenadores masculinos de la NBA. Digo: Becky Hammon puede entrenar en la NBA. Punto”, compartía.

Uno de los argumentos que enarbolan los que son contrarios a que Hammon sea entrenadora tiene que ver con los vestuarios. Gasol lo tiene claro.

“Es ridículo”, asegura, “primero, es un mito. Los jugadores se visten en un área determinada y los entrenadores también. Y sí, estoy seguro, que dentro del área de entrenadores Becky tiene un espacio privado (...) En términos del vestuario y en términos de detrás de escena, realmente no hay diferencia en esta liga entre tener un entrenador masculino o femenino".

Está convencido de que, en cuestiones de igualdad, se están consiguiendo algunos logros pero queda mucho por hacer. “Reconozcamos que una protesta no ha resuelto los problemas de desigualdad racial en este país. Un desfile no significa que estemos haciendo todo lo que podemos por el movimiento LGTBQ. Y contratar a una entrenadora no significa que hayamos resuelto la cuestión de la diversidad de género en el ámbito laboral”, aseguraba.

En redes sociales ha sido una carta muy aplaudida por anónimos y no tan anónimos como Pablo Iglesias que aseguraba que el jugador demostraba con esta carta que es un crack y no sólo con el balón.