Paco León alcanza el millón de seguidores y seguro que sabes cómo lo ha celebrado

Se veía venir. De hecho, no hace mucho ya le sugeríamos a Paco León algunas formas de celebrar el hecho de alcanzar el millón de seguidores en Instagram.

No parece que nos haya hecho mucho caso, o sí, porque el desnudo era una de nuestras propuestas rendidos ante su gusto por la provocación. No es la primera vez que se quita la ropa para demostrar su agradecimiento por la subida de followers. Y un millón no es una cifra para dejar pasar por alto.

Claro que, en esta ocasión, hay una diferencia. En lugar de compartir una foto con todos esos seguidores, lo que ha hecho es compartir un vídeo. Y sí, se le ve desnudo corriendo por el campo.

“We are living a celebration!! 1 millón de followers. GRACIASSS!!!”, empezaba escribiendo junto a las imágenes.

“Esta es mi manera de celebrarlo con vosotros. Me hago un llamamiento a mí mismo para seguir siendo libre en las redes”, continuaba haciendo su propia reivindicación, “al menos intentarlo digan lo que digan”.

Lo suyo se ha convertido en un agradecimiento en forma de alegato por la libertad. “Tenemos más libertad de la que usamos y no ha sido fácil conseguirla. La Libertad de expresión hay que protegerla. La censura de los que se creen superiores moralmente es peligrosa, sobre todo para el arte. La libertad creativa hay que defenderla con uñas y dientes, no podemos permitir que la corrección política se convierta en la nueva inquisición. Sé que toda persona pública y todo artista que llega a mucha gente tiene una responsabilidad social pero también tiene que tener el derecho de crear en libertad”, terminaba diciendo.

Amigos como Jon Kortajarena o Manuel Carrasco le han dado un 'like' y Adrián Lastra no ha podido evitar poner un: "Ole tus cojones!!! Nunca mejor dicho. Viva tú y viva tu libertad".