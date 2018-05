Así de emocionado está Dani Martín ante la final del Atleti

Si pensamos en artistas aficionados al fútbol y que sienten los colores de Atleti en seguida nos viene a la cabeza Joaquín Sabina que, por algo le puso música a sus colores.

Pero no hay que darle muchas vueltas para caer en Dani Martín, uno de los rojiblancos que más orgulloso se siente de su equipo y que más lo comparte en público.

Está claro que no piensa perderse la final que enfrentará a su equipo con el Marsella en Lyon y que podría darle la Copa de la UEFA si resultara ganador.

“Te quiero tanto Atleti”, empieza escribiendo en redes junto a una foto suya plácidamente sentado en el campo, “te siento de una manera tan especial, va más allá del fútbol, a veces creo que no me gusta ni el fútbol, a mí me gusta lo que me hace sentir tu energía y el sentimiento que le ponemos, hoy para nosotros es una final, hoy es el principio del camino para seguir viviendo!!!”.

Ya conocemos de sobra la pasión que Dani Martín pone en cada cosa que hace pero es que, cuando habla del Atleti, se desborda. “Ganemos o perdamos te seguiré sintiendo igual. El fútbol y su evolución me dan cada vez más rechazo. Vamos afición, vamos sentimiento, vamos bocata hecho con amor por una madre o un padre, vamos a por nuestra ilusión, eso soy, eso somos! Nos queda otra canción…!”, terminaba escribiendo.

Colegas de profesión como Dani Fernández, sí, el de Auryn, tan atlético como él le ponía: “Grande Dani! Aupa Atleti!”. El propio equipo rojiblanco contestaba al madrileño con el hashtag de #AupaAtleti.