Ya es oficial: el spin off de ‘Pretty Little Liars’ recibe luz verde

Bienvenidos de nuevo al universo de Pretty Little Liars. Tal y como se veía venir, la plataforma Freeform ha dado luz verde a The Perfectionists, el esperado 'spin off' de la serie juvenil.

La primera temporada, de 10 episodios, se centrará en Alyson (Sasha Pieterse) y Mona (Janel Parrish), personajes de la ficción original que ahora se trasladan a Beacon Heights, una ciudad en la que pronto aparece un nuevo misterio que resolver, según recoge TV Line.

Al igual que Pequeñas mentirosas, esta nueva producción está basada en las novelas de Sarah Shepard.

Además de Sasha y Janel, The Perfectionists está protagonizada por Sofia Carson (Los Descendientes), Sydney Park (The Walking Dead), Eli Brown, Hayley Erin (General Hospital) y Kelly Rutherford (Gossip Girl).

Dale al play para ver el tráiler oficial de The Perfectionists, la serie que se adentrará de nuevo en el mundo de Pretty Little Liars: