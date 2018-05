Maluma es criticado por este comentario a un fan

Maluma cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo. Se trata de uno de los cantantes del momento y, claro, sitio que pisa, sitio donde los fans quieren una foto con él.

Aunque hemos visto en numerosas ocasiones al cantante de Felices los cuatro posando junto a sus fans, parece que el artista no ha querido echarse una foto con uno de sus seguidores. Hasta ahí, todo normal. El problema ha sido que el momento en el que el cantante dice que no ha sido grabado y no ha gustado mucho entre sus seguidores.

Maluma se encontraba dentro de un coche cuando un fan –que imita hasta el estilismo del cantante- le pide con gestos echarse una foto con él. Ya sabéis, es su ídolo y quiere inmortalizar el momento.

Maluma es criticado por no echarse una foto con un fan

Lo que ha llamado la atención han sido las palabras que se escuchan dentro del coche: “No hay foto, no hay foto, papi, no hay foto. ¡Qué pereza parece esta gente!”

A favor de Maluma, tenemos que decir que se encuentra dentro del coche y que el fan está golpeando los cristales. Eso no tiene que ser nada agradable. En su contra, aunque no se vea en el vídeo con claridad que es él –sí podemos distinguir su voz-, quizá las últimas palabras sobran.

No hay duda de que ser una estrella de la música no debe ser fácil y que, al igual que el resto de mortales, pueden decir cosas que realmente no piensan. De hecho, el colombiano siempre se ha sentido agradecido a sus fans. Entonces, ¿es para tanto el comentario de Maluma?