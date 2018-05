Juan Magán ft Mala Rodríguez - Usted [2018]

“No me des lecciones de amor”. Juan Magan lo tiene claro. El tema de las infidelidades se cuela en su nuevo single, Usted, para el que ha contado con la colaboración de una veterana del urban en español, Mala Rodríguez.

Ella siempre ha sido considerada una artista muy genuina, al margen de modas y convenciones y, quizás por eso, algunos no han entendido que se haya unido a Magan para este tema.

“Juan Magan es alguien a quien respeto y del que he aprendido mucho como casi siempre que colaboro, es lo bueno de estar abierto, de pensar que no lo sabes todo y de no tener prejuicios... Como ya he dicho antes, no es mi zona de confort pero me gusta el resultado. Quien me quiere sabe lo que quiero y sabe que siempre hago lo que me dicta el corazón”, contestaba a uno de esos usuarios de Instagram que la cuestionaba.

😱😱😱😱😱😍😍😍😍😍 Una publicación compartida de Yo Soy Mala Rodriguez (@yosoyelmundoentero) el 31 Mar, 2018 a las 9:14 PDT

Mala Rodríguez, poco tiene que ver con Belinda, la artista que hace unos días estuvo con el cantante actuando con él en LOS40Primavera Pop. Pero es lo bueno de la música, que abre multitud de posibilidades muy diferentes.