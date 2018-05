La actuación más sorprendente de Ariana Grande

Es probablemente la actuación más sorprendente que hemos visto de Ariana Grande (y probablemente uno de los mejores posicionamientos de productos también).

La visita de la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon incluyó la interpretación de No tears left to cry pero de una forma diferente.

Porque si hasta ahora era habitual que la banda musical del programa aprovechara instrumentos de juguete para tocar junto a estrellas mundiales de la música, en esta ocasión lo ha hecho con juguetes convertidos en instrumento.

Jimmy Fallon and The Roots utilizaron Nintendo Labo para convertir su Switch y los kits de toycon 01 y 02 en los instrumentos necesarios (bajo, guitarras acústicas y eléctricas, triángulo, percusión, piano...) para lograr esta espectacular actuación.

Lo cierto es que utilizando el estudio musical que incluye Nintendo Labo esta actuación suena espectacularmente bien.

"No sabíamos si iba a sonar bien pero Ariana siempre está dispuesta a intentar algo divertido y diferente" ha reconocido Fallon a IGN.

Lo curioso del asunto es que la visita al programa fue también el escenario en el que Ariana Grande desveló el nombre de su tercer disco de estudio: Sweetener.