A este Mario le falta algo... No, no es la gorra porque esta no es la imagen de la discordia (o de la polémica) si lo preferís, pero es que no queríamos causarle ningún trauma a nadie.

¿Listos para ver la foto y ver lo que Mario ha perdido? Ahí va...

El responsable de la imagen retocada es un tuitero que tiene una pequeña fascinación por eliminar el pelo a populares personajes de los videojuegos con escalofriantes resultados.

Y no es porque tengamos prejuicios para los calvos y depilados, ni mucho menos, sino que la imagen del Mario sin bigote cambia radicalmente nuestra visión del popular fontanero italiano.

La historia ha corrido como la pólvora por las redes sociales y miles de usuarios lamentan haberla visto y desearían tener un aparato neuronal como tenían los MiB para olvidarse de ella.

¿A vosotros qué os parece este Mario sin bigote?