Cliff Bleszinski dice 'adiós'

Seguro que muchos sabéis quien es Cliff Bleszinski, "Cliffy B" para los amigos, pero si no bastará con que os digamos que es la mente que nos trajo Gears of War cuando Epic Games era una realidad.



Hace 4 años, tomó la decisión de dejar Epic Games y embarcarse en la aventura de crear su propia compañía, Boss Key Productions; quizás no fuera la mejor de las decisiones.



Las cosas no han resultado como él querría, y su gran apuesta, LawBreakers, un juego del corte de Overwatch, no ha logrado la atención ni relevancia deseada, llegando a momentos donde nadie lo jugaba en Steam.



"Quise crear un estudio de videojuegos de talla mundial y contraté a los mejores talentos disponibles", escribió. "Han trabajado duro para ofrecer productos de calidad, y teniendo sus puntos altos y bajos, quiero pensar que nos hemos divertido haciéndolo. Lawbreakers es un gran juego que no ha tenido la tracción esperada" -se lamentaba el bueno de Cliff.



La última bala del estudio ha sido Radical Heights, la respuesta de su compañía al mercado creciente de los "Last Man Standing", como Fortnite o PUBG, que no ha tenido mala acogida, pero que, según sus palabras, "ha llegado demasiado tarde".



Pese a esto, los servidores de Radical Heights continuarán abiertos durante un periodo de tiempo indeterminado.



Bleszinski planea ahora dar un paso atrás en el desarrollo de videojuegos y centrarse en su familia y mascotas. Esperamos su vuelta en algún momento y, hasta entonces, que aproveche un merecido descanso.