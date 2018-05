La última confesión de Willow Smith no la esperábamos y nos ha dejado de piedra

Cuántas veces hemos escuchado historias de actores o cantantes que han comenzado muy pronto sus carreras y han acabado siendo juguetes rotos. Un éxito descomunal a una edad donde esas cosas son difíciles de asimilar.

Porque no, tener fama y dinero no lo es todo en la vida y hay pruebas que lo confirman. Willow Smith ha sido la última en confesar que tuvo graves problemas tras el pelotazo de su primer single.

Whip my hair lo publicó cuando tenía solo 10 años y le dio un éxito repentino que le costó mucho gestionar. Aunque muchos pudieran pensar que una acogida tan buena no podía más que proporcionarle felicidad, nada más lejos de la realidad. La sumió en uno de sus peores momentos de sus 17 años de vida.

“Sinceramente, creo que llegué a perder la cordura”, confesaba en Red Table Talk, el programa que tiene su madre, Jada Pinkett Smith, en Facebook.

“Fue después de todo eso de Whip my hair. Había dejado de cantar y estaba en una especie de zona gris en plan ‘¿quién soy? ¿Tengo un propósito? ¿Hay algo que pueda hacer además de esto?’ Tras la gira y la promoción y todas esas cosas, lo siguiente que querían de mí era que acabara mi álbum. Y yo no quería hacerlo. Cuando por fin asimilé lo que había sucedido, me quedé anestesiada”. Una rayada que la sumergió en una espiral de negatividad que la llevó, incluso, a auto infringirse daños físicos.

“Había sido una locura y no paraba de escuchar música oscura. Me sumergí en ese agujero negro y empecé a cortarme”. Su madre se quedó de piedra ante su respuesta y quiso saber más. Willow dijo que se había cortado en las muñecas pero que había sido mucho tiempo atrás y ya estaba superado. “A ver, a día de hoy no se puede apreciar, pero aún queda algo. Pero es cierto que perdí la cabeza por un momento. Nunca hablo de ello porque en realidad fue un período muy corto y extraño de mi vida. Tienes que salir de eso”, explicó.

Parece que decidió cambiar de rumbo y separarse de esa popularidad tan desbordante. Ahora sigue centrada en la música pero en un ámbito mucho más underground y la filosofía y la espiritualidad han entrado a formar un aparte importante de su vida. Y parece que eso la hace más feliz.