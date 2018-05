Su nombre aún no te suena y su cara tampoco, pero con el estreno de la segunda temporada de Por trece razones vas a escuchar hablar de ella. Se llama Anne Winters y es uno de los nuevos fichajes de la exitosa serie de Netflix.

Anne interpreta a Chloe, una de los nuevos personajes de la temporada. Se trata de una It Girl de Liberty High que cogerá protagonismo en la trama. Vamos, la animadora rubia y guapa del insti. Eso sí, en entrevistas ha asegurado que su personajes “se aleja de estereotipos”. Habrá que ver de qué manera.

De hecho, Anne adicionó para el papel de Hannah Baker antes de que Katherine Langford fuese escogida. Aunque no pudo ser, el equipo de la serie ha querido contar con ella en esta segunda temporada.

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que Anne aparece en una serie. Con 24 años, la actriz puede presumir de tener una larga trayectoria en televisión. Ha aparecido en The Fosters, Tyrant o series de Disney Channel como Liv and Maddie.

Pero este año no solo veremos a Anne en 13 Reasons Why, también en la adaptación estadounidense de Gran Hotel. La actriz dará vida a una de las camareras del hotel en la serie producida por Eva Longoria. Vamos, que Anne está en racha.

En redes sociales, Anne es muy activa. En su cuenta de Instagram, la joven no duda en compartir fotos de su día a día. Por ahora solo cuenta con unas decenas de miles de seguidores, pero estamos seguros que su popularidad en redes no dejará de crecer los próximos días.

Posiblemente Anne Winters se convierta la nueva chica de moda, así que no la pierdas de vista.