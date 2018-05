El comentario de Alfred a la foto más sexy de Amaia en Instagram

Tras Eurovisión, la vida sigue. Bien lo sabe Amaia, que después de la actuación en Lisboa aseguró que iba a tener unos días de descanso.

Dicho y hecho. La artista está disfrutando de un merecido reposo y ha aprovechado para subir una foto en bañador a Instagram que ha sorprendido a sus seguidores.

En la imagen aparece Amaia al más puro estilo 'Los Vigilantes de la Playa' en un plano contrapicado. En sólo un día, la instantánea acumula más de 300.000 'me gusta'.

Además, los comentarios a la foto se cuentan por miles. Aunque hay uno que ha llamado más la atención que ninguno: el de Alfred. "Me gusta tu cucu", ha escrito el artista.

La pareja no deja de dar muestras públicas de su cariño en los últimos días. Hace poco, Amaia hablaba sin tapujos y declaraba su amor a Alfred con un vídeo en Twitter.

"He intentado hacer algo bonito pero me ha salido un poco mal con los marcos esos que salen pero no pasa nada nunca lo digo por redes sociales y ahora me apetece ha sido una experiencia increible! y todo gracias a @Alfred_ot2017 !! un petonet ruru", escribía en la red social.