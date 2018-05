Una superviviente de Telecinco se rapa el pelo por tres pollos (y le queda muy bien)

'Supervivientes 2018' está dejando unas imágenes que son oro para los realities de aventuras.

Si esta edición ha sido la que más peligros ha pasado por tormentas que han evacuado a los concursantes, peleas entre ellos y hasta abandonos voluntarios, lo de María Jesús Ruiz está siendo redondo.

Sin duda, la modelo lo está dando todo en la isla y para muestra su último sacrificio: esta semana les han hecho el mítico Juego de las tentaciones en el que les ofrecían algo que anhelan a cambio de una ofrenda.

"Necesito comer, estoy desmayada"

A María Jesús Ruiz le propusieron que si se cortaba el pelo le daban tres bocatas de calamares, a lo que ella solo exclamó: "Por tres pollos asados con patatas fritas y una tarta de chocolate y me lo corto al cero".

La dirección del programa aceptó el reto y, aunque ella se lo pensó en varias ocasiones, al final acabó accediendo: "Necesito comer, estoy desmayada", decía entre sollozos.

Raquel Mosquera fue la encargada del nuevo look, aunque transmitió su malestar: "Nunca he cortado el pelo a alguien que está llorando, me da mucho cargo de consciencia".

Jorge Javier dejaba a María Jesús que se despidiera de su melena, y así lo hacía ella: "Pelo de mi corazón y de mi vida, que yo te he arreglado un montón te he echo mil peinados y he triunfado mucho contigo cuando salía por la noche. Espero que nunca más tenga que pasar por esto y cuando crezca te voy a dejar por la cintura".

Finalmente se lo cortaban al 3 y, lejos de afearle, le quedaba incluso mejor que antes: "¡Estás muy guapa!", decía el presentador y Lara Álvarez, mientras la concursante se emocionaba.