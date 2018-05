El inesperado actor español que rechazó un papel en ‘Narcos’

Fernando Tejero visitó 'El Hormiguero' esta semana y dejó boquiabierta a la mitad de la audiencia con una confesión que hizo.

Pablo Motos le preguntó si era cierto que había rechazado 'Narcos' y él lo confirmó.

"No me iba a ir seis meses sin mis perras"

El actor explicó que Netflix le había llamado hasta en dos ocasiones y una de ellas fue para hacer una prueba en 'Narcos'.

Pero Tejero, tras pensarlo, acabó diciendo a su representante "que no me iba a ir seis meses sin mis perras a México". El intérprete era consciente de que habría gente que no lo entendería pero para él sus mascotas tienen una dimensión muy grande en su vida.

"Tampoco quiero hacer pensar a la gente que rechazo un trabajo, pero tengo la suerte de tener trabajo aquí", explicaba y añadía que "soy muy de España, me encanta viajar pero un rato. Me gusta el sitio en el que vivo y no es una cosa que me vuelva loco el trabajar fuera".

Una confesión que dejaba alucinado a muchos de sus seguidores, sobre todo en un momento en el que la plataforma estadounidense está tan en auge, pero que describe a la perfección su compromiso con sus mejores compañeros de vida.