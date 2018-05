6 reasons why... ‘Factor X’ nos enamora

Factor X ha llegado a su siguiente fase con casi dos millones de personas sentadas en sus sofás de casa viendo el que se ha convertido en el talent show más emocionantes gracias a las sillas.

Las historias detrás de la música. Factor X es eminentemente musical, pero normalmene, la música va acompañada de historias. De superación, de rendición, de amor o de refugio. Porque algunos de los concursantes encontraron en la música un lugar a donde ir en ese momento duro en el que la vida pesa más las alegrías que te da.

La espontaneidad de Laura Pausini. Ya conocimos a la cantante en otros formatos de esta misma cadena pero en Factor X se convierte en la reina de verdad sin nadie que intente hacerla desaparecer. Laura llora cuando le brota, ríe cuando algo le hace gracia, pasa miedo con los prontos de Risto Mejide y suelta una palabrota cuando se emociona. Y todo lo hace con la naturalidad a la que la artista nos tiene acostumbrados. Laura aporta mucha verdad a Factor X

Los juicios certeros de Xavi Martínez. Sus valoraciones están entre las más acertadas, mesuradas y agradecidas. Con Xavi aprendemos y entendemos como piensa un juez de un talent show y te hace ver las razones poderosas de su decisión hasta el punto de plantearte la tuya y abandonarte a sus razones.

El montaje delirante. Esto es el trabajo más importante en este tipo de programas... Nadie lo tiene en cuenta, pero el montaje es fundamental. Los tiros de cama son dinámicos y a lo grande, las luces crean dramatismo escénico.

Las increíbles voces. Si alguien pensaba que en España no quedaba talento por descubrir, que hable con Elena Farga, Malva, Fusa Nocta, Enrique Ramil o Daniela Di Costas. Ellos han demostrado que solo hay que saber buscar y qué buscar. El casting ha sido maravilloso.

El show de algunos concursantes: Pues si, el casting ha sido maravilloso. Y no solo en voces. El equipo que ha reunido a los talentos ha sido consciente de que además de escuchar grandes voces, al público también la gusta echarse unas risas. O flipar con ese maravilloso dúo formado por Glitch Gyals que no solo está arrasando en España si no que se ha hecho viral en países como Estados Unidos, Portugal o Israel.

La próxima semana promete emoción. Llegan las sillas de Xavi y Laura tras las cuales el jurado se pondrá a trabajar con sus equipos para ganar el concurso.