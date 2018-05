Beatriz Luengo y Alejandro Sanz se unen para ponernos los pelos de punta

A estas alturas ya tenemos muy presente que después de 6 años, Beatriz Luengo ha decidido regresar por todo lo alto con un disco en el que se ha dejado cuerpo y alma, y no sólo porque lo digo el título de su nuevo trabajo.

Este viernes podremos conocerlo íntegramente. Un disco con dos caras y muchas colaboraciones. Precisamente acabamos de conocer otra de ellas. En Ojos de Mandela, Beatriz cuenta con Alejandro Sanz. Parece que mientras prepara nuevo disco encuentra huecos para colaborar con los amigos. Hace poco le escuchábamos con Melendi y ahora es el turno de Beatriz.

Curiosamente ambos son madrileños pero escuchándoles cantar juntos en esta canción nos queda claro que ambos tienen sangre del sur por sus venas. Y una sensibilidad muy parecida que unida consigue ponernos los pelos de punta con esta balada.

Y que conste que no es una canción romántica, no. Se han puesto profundos para cuestionarse la fe en Dios. Un tema profundo pero que está en el imaginario de mucha gente que no entiende las cosas que pasan si hay un Dios que puede evitarlas.

Y con una protagonista clara: la madre. “A mi madre que superó un cáncer sin parpadear. Guerrera mía. Yo sí creo en ti”, escribía Luengo en sus redes.

El vídeo lyric que acompaña a esta canción pone énfasis en la mirada, en la de un dibujo que va en consonancia con todo el arte que acompaña este nuevo trabajo y que está cargado de una sensibilidad muy especial.

“He mirado esta foto en mi teléfono mil veces para darme cuenta de que no estaba soñando”, aseguraba junto a esta imagen.

Delito

Otra de las canciones que nos ha presentado Beatriz en estos días es Delito, un tema más animado que el anterior que forma parte de esa cara de cuerpo que tiene el disco en el que los beats toman el protagonismo.

“Te fuiste y me dejaste este dolor que vive conmigo y se hizo amigo de mis amigos, este dolor que ya me preocupa porque de pronto tu espacio ocupa en mi cama y hasta me escribe por whatsapp y me reclama, si salgo pa' la calle me llama... dime como hacer pa' que se vaya...”, escribía la cantante sobre su tema.

Una canción que tiene varios compositores además de ella. “Delito tuve el placer de componerla con los MÁS! Mi Yotuel Romero que no podía faltar, juntos hemos compuesto temas como La Mordidita o Fiebre de Ricky Martin o Madre Tierra de Chayanne. También con @caceresmusica, compositor de temas como Felices los 4 de Maluma, Mayores de Becky G... Y @patrickromantik compositor de Duele el corazón de Enrique Iglesias. La industria hace rato nos quería juntar y Delito nos encontró. Es un DELITO que me quieras tan poquito”, repasaba.