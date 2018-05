Camila Cabello, Pharrell Williams y la sangría

La gira mundial de Camila Cabello está a poco más de un mes de aterrizar en España (26 y 27 de junio en Barcelona y Madrid) con LOS40.

Y parece que esta visita tendrá más sabor latino que nunca porque la solista nacida en La Habana (Cuba) está preparando el estreno de Sangria wine.

Se trata de una canción inédita que la intérprete estrenó al comienzo de su gira Never be the same en su primer concierto en Vancouver (Canadá).

Este tema está repleto de ritmos tropicales con parte de su letra en castellano y que lleva el sello y la firma de Pharrell Williams.

Y si nos fijamos en las redes sociales todo parece dispuesto para que Pharrell y Camila Cabello lancen la canción de manera oficial con su videoclip correspondiente.

La pregunta ahora es ¿cuándo se producirá este lanzamiento? ¿Habrá una reedición del disco debut de Camila Cabello?