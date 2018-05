Primero fue ‘El Anillo’, pero ahora Jennifer Lopez quiere ‘Dinero’

Jennifer Lopez lanza nueva canción. Tras El Anillo, la diva de El Bronx estrena Dinero, un tema en el que colaboran DJ Khaled y Cardi B.

Su nuevo sencillo ya está disponible en Youtube y en plataformas digitales, una canción en la que JLó vuelve a hacer alarde de lo mucho que le gusta el lujo, el oro, los diamantes y todo lo que valga mucho dinero.

"Yo quiero, quiero dinero. Yo quiero, quiero dinero. I just want the green, want the money, want the cash flow. Yo quiero noventa si, cincuenta si, doscientos".

Vamos, que le da igual en español que en inglés, la cuestión es el dinero. Sin embargo, lo importante no es tanto el tema en sí como el videoclip que vendrá (esperemos) dentro de poco.

Es más que probable que Jennifer Lopez no decepcione a sus seguidores y vuelva a regalarles un clip lleno de dorados, trajes espectaculares y algún cameo de actores famosos. Al más puro estilo del clip de El Anillo.