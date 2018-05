Nil Moliner y el optimismo que podría haber ido a Eurovisión con Alfred

Hay una constante en el pop actual que parece centrarse en las rupturas, en ese desamor al que siempre canta Morat o ese al que llora Sam Smith en sus últimos temas. Incluso los abanderados de los sonidos más latinos y urbanos hablan con inquina del asunto; “ahora soy peor”, que diría Bad Bunny.

En tiempos en los que JLO pide anillos y AitanaWar agitan las discotecas a golpe de “pa fuera lo malo”, también hay chicos buenos que nos abren un paréntesis entre toda esta vorágine de reivindicaciones.

Algo más atemporal que nos levantaría a todos de la cama, al menos, con un poco más de ánimo. No es que vayamos a estar siempre en modo Mr. Wonderful, pero una inyección de optimismo viene bastante bien aunque sea en forma de 3 minutos de canción.

Nil Moliner es de esos artistas que consiguen transmitir buen rollo con buenas letras y un ritmo que se pega para todo el día. “Falta buen humor por la vida, ya tenemos suficiente con todo, pues un poco de energía positiva. Así es como quiero aportar mi grano de arena a esta sociedad en la que cada día nos preocupan menos las personas y estamos más pendientes de una pantalla”, asegura Nil.

Mi música es una mezcla de optimismo, buen rollo y canto a la vida al desnudo, al menos eso quiero transmitir

Lleva desde los 15 años dedicándose a la música y ahora tiene su propio estudio en el que además de componer para otros, lo hace para sí mismo. Quizá esa haya sido la clave para que el barcelonés acumule casi 2 millones de reproducciones en streaming con su primer E.P. con cuatro canciones llamado Hijos de la tierra.

Si habéis seguido Operación Triunfo seguramente ya sepáis quién es. Nil Moliner fue el encargado de componer la canción Que nos sigan las luces, uno de los temas candidatos para representarnos en Eurovisión de la mano de Alfred García. “Gracias a OT he tenido la oportunidad de que mucha gente que no me conocía, lo hiciera. Siendo así un escaparate para dar a conocer a autores y artistas, donde nuestros propios medios eran insuficientes para hacer llegar nuestras canciones al público”, dice Nil sobre su paso por el programa.

Desde luego, razón no le falta y es que con Que nos sigan las luces también ha conseguido buenos números en reproducciones llegando a los 5 millones y medio.

Cabe preguntarse qué hubiera sido de este tema si hubiera llegado a Eurovisión a lo que Nil no duda en afirmar: “No lo sé, seguro que hubiera sido una experiencia brutal, aunque hubiera hecho lo que estoy haciendo: conciertos y más conciertos. ¡Pero Tu Canción de Raúl Gómez, es un temón y se merecía esta experiencia más que nadie!”.

Mientras, Nil se encuentra embarcado en una gira intermitente por España que ya ha recorrido ciudades como Bilbao o Valencia y que terminará el día 27 de junio en Madrid, en la Sala el Sol.

Pero también ha tenido tiempo para reunirse con Alfred y Manu Guix a su vuelta de Lisboa. “Somos igual de tontos los tres, nos queremos y nos encanta vernos las caras a menudo. Manu es nuestro 'papito' y nos reímos mucho juntos”, dice Nil con cariño. Además, nos deja entrever una posible colaboración con el propio Alfred: “Pasarán cosas seguro, tarde o temprano, porque estamos igual de locos y nos encanta soñar e imaginar”.

Nil Moliner seguirá con su gira después de verano por más ciudades aún sin confirmar. Por lo pronto, auguramos un buen futuro para él y es que, si acabar las canciones sonriendo es su seña de identidad, merece la pena ir a verle en directo.

Lo dicho, que le sigan las luces.