La Ruth Lorenzo más íntima en LOS40 Backstage

Ruth Lorenzo ha protagonizado el último showcase de LOS40 y uno de los más emotivos que se han vivido. La cantante murciana acompañada de su guitarra y un piano enmudecieron a casi centenar de personas que lograron conseguir su invitación.

Eran las siete de la tarde cuando en la entrada de los estudios de LOS40 Barcelona se copaba con una cola llena de sonrisas y emoción para ver a su ídolo. Ruth Lorenzo ha sido la última invitada a LOS40 Backstage, el formato concierto acústico y entrevista único.

Nada más comenzar, Lorenzo confesaba que tiene muchas canciones en los cajones esperando su momento para salir a la luz. Y hablaba de su último disco, una joya llamada Loveaholic. En su interior, una única y potente colaboración con Jeff Beck, guitarrista británico de renombre, más que conocido, y de la que está más que contenta. Nos explicó que Jeff grabó la música antes que su voz pero una vez escuchó la parte vocal definitiva de Ruth decidió volver a grabar su aportación con la guitarra. Beck creyó que no estaba a la altura de la voz de la murciana. El resultado es uno de los temas más emotivos del disco llamado Another Day.

Otra de las canciones que Ruth Lorenzo nos regaló en LOS40 Backstage fue su Spanish Guitar, tema que surgió fruto de la improvisación una tarde en el mismo estudio de grabación y que se ha ganado el corazón de los que lo han escuchado. Y es que de talento, a la cantante y compositora, no le falta. Para muestra, la larga lista de hitos que ha conseguido.

Durante una tarde más que emotiva y llena de música en el estudio Toresky, Ruth Lorenzo hizo un recorrido por los momentos más destacados de su carrera, al más puro estilo de la lista de LOS40 pero con el podio en los tres momentos más importantes que ha vivido: el tercer lugar es para su paso por el programa televisivo Tú Cara Me Suena donde ella reconoció que nunca iría a un programa de este tipo.

En segundo lugar, Eurovisión. Lorenzo que al principio no creía en el festival, después de defender allí su Dancing In The Rain en 2014, ahora afirma sin dudar que repetiría la experiencia con los ojos cerrados. Nos confesó que ha aprendido a querer el festival eurovisivo, uno de los eventos más vistos del mundo entero justo detrás de la final de la SuperBowl.

Pero el primer lugar de su Chart se la lleva su paso por el talent británico The X Factor. Ruth confesó que le cambió la vida, ahora hace 10 años. Como curiosidad, y además, punto destacado, su interpretación de Purple Rain. Afirmó que desde el programa le pidieron que cantara el popular Unbreak My Heart en castellano pero Lorenzo prefirió cantar la canción Prince por si abandonaba esa semana del programa de televisión. El resultado fue un auténtico fenómeno viral en Reino Unido ¡Bravo, Ruth!

Durante LOS40 Backstage, nos regaló una versión increíble y a piano de la canción de Etta James, I'd Rather Go Blind, que dejó completamente en silencio y sin palabras a todo el que se encontraba en el Estudio Toresky. La fuerza y la técnica vocal de Ruth Lorenzo nos hizo enmudecer a todos. Me atrevería a decir que se desnudó en un show único, y no me refiero a cuando se le rompió el cinturón, que como gran profesional, lo solucionó rápidamente para seguir con el showcase de LOS40. No faltaron Moscas Muertas, en una versión acústica espectacular, su popular Good Girls Don’t Lie y su Loveaholic piano.

Ruth Lorenzo se despidió con Bring Back The New, canción que da la bienvenida en su álbum Loveaholic para cerrar un LOS40 Backstage mágico.