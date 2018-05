¿Aún no has empezado con la operación bikini? Estas son las 5 dietas de moda

Vale, ya estamos en mayo y eso es una realidad así que si aún estás indeciso con empezar o no la operación bikini, deja de darle vueltas y ponte.

Eso sí... Que no se te vaya de las manos porque bien es verdad que lo suyo es ir cuidándose todo el año y no volverse loco al final, que de poco te va a servir.

Sin embargo, por si acaso te estás animando a empezar una dieta para ponerte el cuerpito FIT, aquí te dejamos las cinco dietas que están más de moda este año.

1- Come lo que quieras, pero una vez al día.

El doctor Xand Van Tulleken, médico especialista de Harvard y Oxford, ha inventado esta dieta que tiene una explicación sencilla... El ayuno provoca un estrés en el cuerpo que hace que elimine la grasa más rápido. Lo que tienes que hacer es fácil: come una vez al día, todo lo que quieras pero solo una vez. El problemita... Seguramente pases mucha hambre y te falten nutrientes.

2- Dieta de los 5 días

El científico italiano Valter Longo lo tiene claro. Si haces esta dieta durante cinco días, adelgazas. Presta atención porque es muy sencillo: NO puedes comer NADA durante 5 días. Solo está permitido beber. Recomienda beber té, caldos de verduras, zumos de fruta e infusiones. Ya está.

3- 16/8

Esta es algo menos agresiva que las anteriores... Simplemente consiste en hacer ayuno intermitente: hay que limitar el consumo de alimentos a 8 horas al día. Es decir, puedes comer durante 8 horas. El resto: nada. Normalmente, la gente ayuna desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la mañana. Entre las celebrities es muy famosa... El mismísimo Hugh Jackman la ha hecho y Álex de la Iglesia logró perder así 40 kilitos. Él la llamaba la dieta del sol, pero venía a ser lo mismo.

4- Dos sí, dos no, dos sí, dos no...

Esta es aplicable a todas. Haz dieta durante dos semanas y para otras dos. Los científicos recomiendan parar durante dos semanas para que el metabolismo se acelere y entonces se pierda peso. Además, oye, esto te sirve de excusa para descansar durante la dieta. Todo bueno.

5- La mítica dieta del pepino.

Come pepino, come pepino, come pepino. Ummmm ¡qué rico el pepino! No, ya en serio. Come pepino, pero también puedes incluir: pomelo, piña, té, manzana, naranja, limón y pera. Lo que no se es si está incluido el pepinillo. No logro una fuente fiable donde corroborarlo. Ojalá que sí.

C'est tout.