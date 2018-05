Las cinco claves de la boda del año

Es uno de los grandes eventos de este 2018. Sí... Meghan Markle y Harry de Gales se casan este sábado 19 de mayo. Eso sí... esta boda ha traído muchísimo de que hablar, ha generado muchas noticias y comentarios de todo tipo. Nosotros vamos a resumirte en un ranking las cinco cosas más locas de la boda.

5- Los invitados: 2.600 personas acudirán a la boda. Sabemos que 530 son invitados personales y el resto gente a la que tienen que invitar.

4- Las tradiciones: esto es increíble. Han encargado una tarta increíblemente maravillosa, pero la tradición dice que no se come. Vamos, que va a estar ahí de decorado.

3- Cifras extremas. Atención porque conocer estos datos siempre es maravilloso. Se prevé que 2 millones de personas sigamos el enlace por la tele y se calcula que se beberán 17.000 copas de champán y vino. ¡A gusto se van a quedar!

2- El misterio del padre de Meghan Markle. ¿Va, no va? ¿Qué pasa? La cuestión es que el hombre decía que sí que iba pero la propia Meghan ha confirmado que su padre no asistirá al evento. Ella dice que la razón es que tiene que centrarse en su salud porque hace poco sufrió un ataque al corazón, pero todo apunta a que la familia real británica ha dicho: ''uuhhh, a este no le invitamos que la lía''.

1- La historia del hermanastro y el sobrino de Meghan. Estos dos son un caso. Por una parte, el hermanastro de la actriz fue quien mandó una carta al príncipe para advertirle de lo malvada que es. Y, por otra, está el sobrino que cultiva Marihuana en Oregón. Canelita en rama, vamos.

La boda promete, eso es así. Con todos estos detalles estamos seguros de que el evento nos va a dar de que hablar unos días más así que, todos contentos.