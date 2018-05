Este hotel se vuelve viral: lo que ves en la foto no es lo que te encuentras

Cuando reservas un hotel para tus vacaciones de verano, un punto a tener muy en cuenta suele ser ser el tamaño y la calidad de su piscina.

En eso mismo se fijó la usuaria de Twitter Jenny Kershaw, residente en Manchester, Reino Unido, cuando hizo su reserva para alojarse en Vietnam.

En las fotos de la web de reservas se veía que el hotel tenía una piscina magnífica, amplia y con unas espectaculares vistas.

Our hotel pool in Vietnam...booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd — Jenny Kershaw (@jennykershawx) 12 de mayo de 2018

Sin embargo, las expectativas no se cumplieron en absoluto. Cuando llegó allí, Kershaw se encontró con que la piscina era, en realidad, poco más grande que una bañera normal. No se podía ni nadar en ella y la escalera era tan pequeña que no entraban todas las letras de "Welcome" (Bienvenido).

La foto que el establecimiento había colgado en la web de reservas se había tomado de tal forma que se producía una ilusión, un efecto óptico en el que la piscina aparentaba unas dimensiones muy alejadas de las reales.

No es un drama, pero podemos imaginar la decepción de la usuaria. Su tuit, comparando ambas fotos, no ha tardado en hacerse viral con más de 80.000 retuits y 177.000 'me gusta'.