¡Varios artistas intentarán arrebatarle el Nº 1 a Aitana War este sábado!

Después de dos semanas de ausencia —la primera, debido a los conciertos de LOS40 Primavera Pop; la segunda, por su intervención como comentarista de Eurovisión—, nuestro querido Tony Aguilar regresa al buque insignia de la cadena: Del 40 al 1 Coca-Cola. El show con más oyentes de la radio en fin de semana y la madre de todas las listas.

Tony reaparece con Lo malo, de Aitana War, en el número uno; tres semanas no consecutivas en lo alto dan la muestra de la impresionante acogida que ha tenido esta canción. Está por ver si lograrán el primer puesto una cuarta semana. Les pisan los talones otros artistas que también le tienen muchas ganas a la medalla de oro.

En el #2 tenemos a Nicky Jam y J Balvin, seguidos de cerca por Rudimental (#3) y Reyko (#4). No podemos dejar de contar con Camila Cabello, que, desde el #5, tiene muchas posibilidades con su single Never be the same (justo cuando esta misma semana se estrenaba su embriagador Sangria wine con Pharrell Williams).

Eso en cuanto a los favoritos para el número 1. También hay que estar muy atentos a lo que ocurre con los tres candidatos de la semana: Calvin Harris feat. Dua Lipa, Bebe Rexcha feat. Florida Georgia Line y Zedd, Maren Morris & Grey. Veremos si los apoyos que están recibiendo con el HT #MiVoto40 son suficientes para que encuentren un hueco en el chart.

Por votar en antena regalaremos cuatro entradas para el Parque Warner (Madrid), donde la diversión está asegurada para toda la familia. Y como la mañana da para mucho, Tony Aguilar dará el nombre de otro confirmado para CCME Fan Edition, recordaremos números 1 del pasado… y otras cosas que no te vamos a contar ahora pero que te sorprenderán. ¡Contamos contigo!