Jennifer Love Hewitt vuelve a una alfombra roja y… acaba pidiendo disculpas por su aspecto

Si intentamos tirar de memoria para ver cuándo fue la última vez que vimos a Jennifer Love Hewitt en una alfombra roja tendremos que retroceder, por lo menos, cuatro años. Es lo que ha tardado la actriz de Embrujadas en volver a pisar una.

Los últimos 5 años ha estado retirada del foco mediático centrada en la educación de sus dos hijos. Pero parece que eso ha llegado a su fin y ha decidido volver a escena y no lo ha hecho, precisamente, por la puerta grande.

Posó en la alfombra roja de la presentación de la nueva temporada de la FOX y recibió muchas críticas por su aspecto descuidado.

Ella, lejos de venirse abajo, decidió recurrir a los stories para pedir disculpas demostrando que no ha perdido nada de sarcasmo.

“Nadie me dijo que la jornada iba a durar doce horas y que los niveles de humedad en Nueva York iban a llegar al cien por cien, así que me toca disculparme”, empezó diciendo.

La desafortunada alfombra roja de Jennifer Love Hewitt. / GettyImages

“Ponerme un traje negro no fue buena idea, eso es lo primero. Y segundo, no utilizar suficiente laca y cardado en mi pelo tampoco fue lo más acertado. Tengo que pedir perdón por… lo desastrosas que aparezco en todas las fotos que han salido a la luz”, expone.

Parece que su retiro familiar le ha hecho olvidar el alto nivel de exigencia de estos eventos. “Literalmente me estaba derritiendo. Cuando llegué a la alfombra roja, honestamente, me estaba derritiendo. Tenía el pelo liso, mi maquillaje se me escapaba de la cara… Me había olvidado por completo de que soy actriz y en este negocio se espera que estés al máximo nivel cuando pisas la alfombra roja”, continuó, “era la primera vez que viajaba sin niños en mucho tiempo. Lo siento, de verdad. Debería haberlo hecho mejor”, volvió a disculparse.

Pero que nadie se asuste (aunque tampoco es que haya motivos de peso) porque la actriz ya ha asegurado que esa no va a ser la tónica general.

“No es lo que vais a ver en la serie. Voy a tener maquillaje en mi cara. No voy a estar sudando. No voy a estar abrumada por estar frente a una alfombra roja y equipos nuevamente”, aseguraba.

Y que conste que no lo dice por decir sino que está tomando cartas en el asunto realmente. “Me voy a estar matando con mis entrenamientos de boxeo de nuevo, poniéndome en gran forma mental, física y emocionalmente por todo lo que está por venir cuando comencemos la temporada”, confirmaba.

Y parece que regresa con buenas noticias con 911, su nueva serie y, por eso, sus amigos, la envías flores para celebrarlo.