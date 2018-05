Maluma presenta F.A.M.E., el álbum que será la banda sonora del verano

Ya está aquí, ya llegó, ya se acabó la cuenta atrás. F.A.M.E., el nuevo álbum de Maluma, ve la luz para convertirse en el repertorio de canciones del verano. ¿Realmente esperabas menos?

El colombiano de éxito está de enhorabuena. Este nuevo proyecto, que cuenta con una amplia lista de temas, incluye varias colaboraciones que nos han dejado sin aliento. Aunque muchas de ellas ya las habíamos escuchado, como Corazón junto a Nego do Borel, aún no nos hemos recuperado de su nuevo tema La Ex junto a Jason Derulo. ¡Menudo hit!

LISTA DE CANCIONES DE F.A.M.E. 1. Intro - F.A.M.E. 2. Corazón (Feat. Nego do Borel) 3. El Préstamo 4. Cuenta a Saldo 5. Hangover (Feat. Prince Royce) 6. Mi Declaración (Feat. Timaland, Sid) 7. How I Like It 8. Marinero 9. Delincuente 10. Condena 11. Ojos Que No Ven 12. La Ex (Feat. Jason Derulo) 13. Unfollow 14. Felices Los 4 15. Felices Los 4 - Salsa Version (Feat. Marc Anthony)

Pero no solo eso, sino que su amigo Prince Royce le ha devuelto el favor por su colaboración de El Clavo Remix con el tema de Hangover, incluido en F.A.M.E.

Si pensabas que Maluma no pretendía destacar entre el resto de mortales, estabas muy equivocado. F.A.M.E. no es un álbum cualquiera, y te explicamos por qué.

Maluma inaugura su más esperado álbum con una intro en la da las gracias a todos aquellos que le han apoyado y que gracias a su empeño, F.A.M.E. hoy ve la luz. A sus palabras le acompaña una música de fondo con un ritmo lento e inquietante, que hace que sus palabras suenen aún más profundas.

“A las personas que están y que no están en mi vida”.

Como has podido observar, el repertorio de Maluma es de lo más variado. Podemos encontrar temas con ritmos calientes y latinos, mientras que otros nos hacen llorar a corazón abierto, como es el caso de Marinero, un tema que ya habíamos escuchado.

F.A.M.E. se convierte en el segundo álbum del colombiano, que ya lo ha presentado por diversos países con el F.A.M.E. Tour, con el que, además, visitará España de la mano de LOS40. Lo hará en los próximos 4, 6, 8, 14 y 15 de septiembre en Palencia, Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona, respectivamente.

tickets 4 sep Palencia Estadio Nueva Balastera 06 sep Madrid WiZink Center 08 sep Sevilla Estadio La Cartuja 14 sep Valencia Plaza de Toros 15 sep Barcelona Palau Sant Jordi

Si aún no has escuchado la que será la banda sonora del verano, ¿a qué esperas? Ve aprendiéndote sus letras porque las vas a escuchar, y mucho. ¡Dale al play!