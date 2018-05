BTS publica Love Yourself: Tear, su nuevo álbum

¡Ya puedes borrar la cuenta atrás! Love Yourself: Tear, el nuevo álbum de BTS ya está aquí. ¡Por fin! Los surcoreanos han publicado el que es su nuevo trabajo internacional que cuenta con 11 temas de lo más variados.

Lo cierto es que el grupo ha ido enviando avisos de lo que nos esperaba. Han lanzado pistas a través de videoclips que finalmente han formado parte de su nuevo álbum. E incluso lo han hecho con algunos que no se encuentran en Love Yourself: Tear.

LISTA DE CANCIONES DE 'LOVE YOURSELF: TEAR' 1. Intro: Singularity 2. FAKE LOVE 3. The Truth Untold 4. 134340 5. Paradise 6. Love Maze 7. Magic Shop 8. Airplane pt. 2 9. Anpanman 10. So What 11. Outro: Tear

Entre estos temas se encuentra Singularity, interpretado por V, uno de sus miembros, cuyo vídeo musical ya fue publicado hace una semana y que supera las 32 millones de visualizaciones. ¡Wow!

Por otro lado, Euphoria: Theme Of Love, interpretado por Jungkook, también fue lanzado como introducción a este nuevo proyecto, pero finalmente no ha formado parte de él.

Love Yourself: Tear es el álbum que sigue a Love Yourself: Her. Pero para conocer algo más sobre este nuevo proyecto debemos esperar a la actuación del grupo en los Billboard Music Awards el próximo lunes 21 de mayo, donde estrenarán oficialmente el sencillo de Fake Love. Y no solo eso, sino que aspiran a hacerse con el premio a la categoría Mejor Artista Social. ¡Wow!

Tres días más tarde, el 24 de mayo, podremos disfrutar del regreso oficial del grupo en la televisión coreana. O como ellos lo llaman, el comeback de la banda.

A Love Yourself: Tear le acompaña una gira mundial, en la que Europa está incluida. Sin embargo, sus fans españoles aún deberán esperar para conocer si finalmente sus ídolos pisarán el país. ¡Ohhhhhh!

Mientras tanto, no se nos ocurre mejor acompañante para la espera que Love Yourself: Tear, el nuevo álbum de BTS que se convertirá en oro en todo el planeta.