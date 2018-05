Demi Lovato lanza otra colaboración que será un éxito, ¿para cuando un hitazo en solitario?

Demi Lovato suma una nueva colaboración a su carrera. La cantante ha sorprendido este viernes con Solo, un tema junto a Clean Bandit que es probable que se convierta en todo un éxito.

La cantante de Sorry Not Sorry sigue así apostando por colaboraciones para continuar con la promoción de su gira. Primero fue Instruction, junto a Jax Jones, para después estrenar Échame La Culpa con Luis Fonsi, I Believe con DJ Khaled o el recién estrenado Fall In Line con Christina Aguilera.

Entre tanto, la artista ha lanzado en solitario Sorry not Sorry y Tell Me You Love Me, dos temas con los que no ha conseguido tanto éxito como con sus colaboraciones.

Sin embargo, Demi Lovato está triunfando con su gira, un tour que le llevará el 21 de junio a actuar en el Sant Jordi Club de Barcelona y un día después, el 22 de junio, en el Palacio Vistalegre de Madrid.

La cuestión es... ¿Por qué Demi no saca un exitazo en condiciones en solitario? Realmente no podemos dar respuesta a esta pregunta, pero sí que es verdad que con el éxito de sus colaboraciones y sus singles pasados se puede hacer una gira, dos y las que quiera.

Sin embargo, no estaría nada mal apostar por un temazo de Demi en solitario para que la artista vuelva a brillar como ya lo hizo con Cool For The Summer, por ejemplo.