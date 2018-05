¿Crees que tienes todas las consolas? Pues estabas equivocado

Ouya, AtariVCS, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PS Vita, Nintendo 3DS, Retron 5, NES Mini, Super NES Mini, Mega Drive Mini, Neo Geo... Hemos perdido la cuenta de la cantidad y variedad de consolas que tenemos por el salón de casa.

Pero si pensabas que las tenías todas lamentamos decirte que estabas equivocado. Salvo que vivas en Colombia y ya tengas la Nanica Station GS4.

Gracias a nuestros compañeros de Vandal hemos conocido esta joya de la imitación que se parece la PlayStation 4 en su logo (salvo la presencia de un ciervo), en sus siglas (salvo la G por la P) y en su apariencia (hasta los mandos parecen dualshock, pero no).

Una vez que se encience la NanicaStation GS4 te encontrarás más de un centenar de juegos preinstalados. Pero no esperes The Last of Us, Horizon Zero Dawn o Uncharted sino versiones 'piratas' de Pac-Man, Defender o Harry Potter.

Junto a la Xboxtation One (aka Ouye) y a la Playbox 4 One probablemente la Nanica Station GS4 sea nuestra consola top favorita.

El problema ahora es cómo conseguirla para que nuestra colección esté completa. ¡Rayos!