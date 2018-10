Dua Lipa sigue los pasos de Miley Cyrus, Britney Spears y Rihanna

Seguro que en vuestros sueños artistas de talla mundial como Dua Lipa, Rihanna, Britney Spears o Miley Cyrus se cuelan en vuestra casa en mitad de la noche para cantar su última canción.

Pero a Jimmy Kimmel, el popular presentador de televisión estadounidense (Jimmy Kimmel Live), eso le sucede de verdad.

El último episodio lo ha vivido esta misma semana cuando Dua Lipa decidió colarse en su casa para pegarle el susto de su vida (o la alegría, según se mire).

Porque esto va según la perspectiva: pocas personas pueden decir que una de las solistas británicas de moda en este 2018 les ha despertado en mitad de la noche pero también hay personas para las que el sueño es sagrado.

Personalmente me quedaría con la opción de Jimmy Kimmel, pero sin el golpe, siempre que el casoplón vaya incluido.

Aunque viendo las dimensiones que la broma está empezando a tomar no se si la pérdida de sueño lo compensará. Dua Lipa ya es la cuarta estrella que le hace la broma al popular presentador.

Rihanna con Bitch better have my money fue la primera artista que inició esta serie de bromas de madrugada. Fue en el 'día de los inocentes' en Estados Unidos (1 de abril) pero la cosa no se detuvo ahí.

Nada más y nada menos que la princesa del pop recogió su testigo. Britney Spears con Make me (Ohhh) volvió a gastarle la misma broma.

Miley Cyrus fue la responsable de completar lo que pensábamos que iba a ser una trilogía en su momento álgido (llegando incluso a golpearle sus zonas íntimas con un martillo de demolición)

¿Quién vendrá después?