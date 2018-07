Eleni Foureira, David Otero, Aitana War y Karol G a la conquista de la costa de Murcia

El mar, la arena y… ¡la mejor música en directo! Otro año más, vuelve LOS4O Playa Pop que vas a poder vivir en directo a través de las redes sociales de LOS40: Twitter, Facebook y en nuestras stories de Instagram.

LOS40 Playa Pop es esa cita obligada de cada verano en la costa cálida española. Se trata de una de las mayores fiestas del verano de la Región de Murcia, donde algunos de los artistas del momento lo dan todo.

LOS40 Playa Pop se celebra esta noche desde las 22:00 horas en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar (Murcia), uno de los pueblecitos costeros que rodean el Mar Menor, una de las albuferas mediterráneas más importantes de Europa.

En este paisaje tan veraniego, tendrá lugar la 21º Edición de LOS40 Playa Pop. ¡Y eso que parece que fue ayer cuando tuvo lugar la primera! Como anfitrión del show no podía estar otro que nuestro Tony Aguilar.

Y ahora lo importante, ¿quiénes estarán encima del escenario? ¡Toma nota porque más de una decena de nombres estarán dándolo todo!

Para empezar David Otero. El madrileño, quien ha estrenado este año su disco 1980, nos enamorará con algunos de sus temas como Gira. Otro que nos hará cantar a pleno pulmón será Manel Navarro con su Voulez-Vous Danser?

¿Y para bailar? Nada más y nada menos que una de las reguetoneras del momento: Karol G. Además, Ana Mena también lo dará todo encima del escenario con temas como Ya es hora.

Pero la cosa no se queda ahí, ¡ni mucho menos! Siendo en Murcia el festival, no podía faltar Xuso Jones. El murciano también se suma al festival.

¡Y una gran sorpresa! Una de las protagonistas de este año de Eurovisión: Eleni Foureira. Sí, la de Chipre estará cantando Fuego en la costa murciana. ¡Con el calor que hace en el Mediterráneo en verano, la canción no puede ser más apropiada!

Además, desde Londres vendrá uno de los dúos españoles del momento: Reyko. Sí, los de Spinning Over You. También estarán Dani Fernández, Carlos Marco, Henry Méndez, Romy Low, José AM, Jadel, Laura Durand, Martin Sangar, Loen, Carlos Marco, Kayl, Junior Ferbelles, Karen Méndez, Tomas The Latin Boy, Josh Acosta y David Lafuente.

Aitana y Ana Guerra han sido dos de las últimas estrellas en confirmar su presencia y seguro que harán las delicias de miles de espectadores que ya están preparados para vivir esta noche una de las mayores fiestas del verano.

¿Lo mejor de todo esto? ¡Que el acceso es libre y gratuito! Vamos, que no te cuesta dinero acudir, ¡así que no tienes excusa!