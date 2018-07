Refresca tu playlist este mes de julio con todas estas nuevas canciones

Parecía que no iba a llegar nunca, pero, ¡por fin!, ha llegado julio. Algunos ya están de vacaciones disfrutando de la playa, la montaña o del aire acondicionado en su casa. Pero estés dónde estés, no tienes excusa para escuchar las nuevas canciones que nos trae julio.

Con casi todo el verano por delante, son muchos los artistas que aprovechan para lanzar singles este mes (aunque muchos de ellos ya lo hicieron en junio). Ya sabéis, para que se escuchen en todos los chiringuitos y terminen convirtiéndose en la canción del verano. Da igual el género al que pertenezcan, ya sea dance, pop o reguetón, lo que quiere la gente es pasárselo bien y pegarse unos buenos bailes. ¿Y quién no?

Oye, que si estás todavía en la oficina trabajando, tampoco te viene mal escuchar todas las novedades musicales de julio. Para cuando cojas las vacaciones saber que se está escuchando en la calle. ¡Dale al play y disfruta!

Viernes 6 de julio

El primer viernes de julio viene cargadito de novedades. Para empezar, Ana Guerra debuta en solitario fuera de la academia de OT (cabe recordar que Lo Malo y El Remedio se escribieron durante el concurso). Lo hace con Ni la hora, una colaboración junto a Juan Magan de ritmos urbanos y letra de empoderamiento femenino que nos encanta. ¿Se convertirá en el nuevo éxito de Ana War?

Otros temas que postulan a sonar en las pistas de baile este verano son Free Free Free de Pitbull –en estas fechas no podía faltar un tema suyo- junto a Theron Theron; y Me Pelea de Dellafuente.

Bajando el ritmo, está Morat. El grupo colombiano saca Punto Y Aparte. Una balada a medio tiempo donde, ¡sorpresa!, vuelven a hablar de amor. Otro que se ha puesto tierno, aunque a su manera, ha sido Justin Timberlake, que se ha puesto a cantar sobre su alma gemela en SoulMate. ¿Qué tendrá el verano que todos se ponen a hablar de amor?

Por otro lado, y con las fiestas del Orgullo Gay en Madrid a principio de este mes, no nos extraña que Rozalén haya querido versionar uno de los himnos LGTBQ españoles por excelencia: A quién le importa. Una nueva forma de escuchar este temazo de Alaska.

Otro que estrena single es el ex One Direction, Niall Horan. El irlandés pone banda sonora con Finally Free a la apuesta de animación de Warner para esta temporada: Small Foot.

Viernes 13 de julio

Se nota que se acercan las vacaciones porque el volumen de lanzamientos importantes flaquea. Es época de remixes, de temas fresquitos, pero no canciones del verano (para esto ya es tarde). Por eso algunos de las novedades más importantes de esta semana son El Anillo (Remix) de Jennifer Lopez con Ozuna y Mi Cama (Remix) de Karol G, J Balvin y Nicky Jam.

Este viernes destacamos el regreso de los legendarios The Black Eyed Peas con GET IT y sin Fergie, pero mucho más reivindicativos que nunca. La banda de Will.i.am regresa tras 8 años sin pisar el estudio de grabación. En ese tiempo, han tomado perspectiva y se han reinventado a sí mismos.

También se lanzan el nuevo single de Ariana Grande, God is a woman, segundo single oficial de Sweetener. De una primera escucha no parece tan hit como No tears left to cry, aunque se agradece que la artista de muestre más rotunda y desinhibida que nunca con este tema dedicado al sexo y empoderar a las mujeres a través del mismo.

Juan Magan y B-Case publican Escondidos, electrónica latina a velocidad sensual con una letra romántica y picaresca para el disfrute de todos los públicos sin excepción. También se estrena lo nuevo de Maikel Delacalle, Jaque Mate (ft. Justin Quiles) y dos por uno del fenómeno norteamericano del momento, Childish Gambino, Summertime Magic y Feels Like Summer.

Mø y Diplo, uno de los tándems musicales más recurrentes, vuelven a unir fuerzas para facturar Sun In Our Eyes y la pareja artística formada por The Vamps y Tini también lanzan It's a Lie, que les sirve para promocionar también su disco Night & Day (Day Edition) que se publica también este viernes 13.

Mención especial merecen el folk vibrante de The Lumineers con Scotland o Eastside de Benny Blanco, un grower en toda regla, con la voz de Halsey y Khalid.

Viernes 20 de julio

Con el ecuador del verano cada vez más cerca, llegan las últimas novedades musicales que postulan a sonar estas vacaciones. Eso sí, tienen que darse prisa. Becky G, que está reinando en las pistas de baile con Sin Pijama, vuelve al dance en inglés con Zooted. No lo hace sola, sino con French Montana y Farruko. Un tema que te invitará a bailar desde el primer momento.

Pero para baile el que se marca Lola Indigo en su single debut Ya No Quiero Ná. Mimi, la primera expulsada de Operación Triunfo 2017, ha creado su propio grupo y nos ha sorprendido con un ritmo muy urbano. Pero lo mejor de la canción es la coreografía que bailan las cinco chicas en el vídeo.

Así suena Lola Indigo, el grupo de Mimi

Otro que ha vuelto a lanzar una canción llena de ritmo ha sido Zayn. El ex One Direction lanza Sour Diesel, una canción muy rockera cuyo videoclip es toda una superproducción. Y decimos lo de “súper” porque el mismo cantante se convierte en un superhéroe que lucha contra el mal. Otro grupo que nos ha sorprendido con su nuevo tema es Imagine Dragons. Los estadounidenses han lanzado Natural.

Pero no os preocupéis, que los amantes del reguetón también tenéis vuestra dosis de novedades esta semana: Anitta ha lanzado Medicina y CNCO, Se vuelve Loca.

La Beyoncé mediterránea, también conocida como Eleni Foureira, también ha lanzado nuevo tema: Caramela. Una canción que es todo un popurrí de estilos –gritos de mariachis mexicanos incluidos.

Y como no todo va a ser bailar, Taburete ha lanzado Madame Ayahuasca. Una canción donde Willy, Antón y el resto del grupo se ponen tiernos.