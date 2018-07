Ha comenzado Brunch -In the Park. El de Barcelona, el original, y lo ha hecho con invitados de excepción. El escenario principal de la cita más esperada por los aficionados a la música electrónica de la ciudad condal abrió su temporada 2018 con Paul Kalkbrenner como plato fuerte.

Brunch -In the Park inauguró su temporada por todo lo alto, con un nuevo escenario -Escenari Verd- creado en la segunda área del recinto y con capacidad para mil personas. En esta segunda zona, pudimos disfrutar de otras novedades como juegos hinchables para adultos, una amplia variedad de foodtrucks y un photocall interactivo donde poder llevarte un recuerdo con tus amigos. Un rotundo sold-out, con 9000 personas, se colgó este día para ver y escuchar a una de las estrellas de la temporada: Paul Kalkbrenner. La multitud disfrutó de un impecable directo del artista que fue acompañado por Dj Vibe, Agents of Time y Marian Ariss.

Una ocasión para dar el pistoletazo de salida al verano de manera espectacular el pasado 1 de julio cuando se puso en marcha la nueva temporada del Brunch-In the Park, una de las citas pioneras en llevar la música más avanzada a las zonas más emblemáticas de la ciudad de Barcelona.

Electrónica de todos los estilos y sin prejuicios. Para todos los gustos, como lo son también las mezclas de uno de los patrocinadores del evento, J&B, quien estuvo presente para gusto de los asistentes.

Brunch -In the Park comparte con J&B su apuesta por la innovación. El festival es uno de los claros representantes de los nuevos estilos y modalidades de la música electrónica y está en su ADN revitalizar su cartel cada año consolidándose como una de las ofertas más atractivas del verano. J&B lleva años innovando. J&B fue creado para adaptarse al paladar de los americanos que buscaban sabores más suaves. Este sabor suave y equilibrado, lo hace perfecto para la mezcla.. Además este año nos obsequia con las perlas de sabores, una nueva innovación de la marca que los asistentes al Brunch -In the Park pudieron degustar propuestas de Sprite + hierbabuena, Pink Tonic + pepino y Ginger + lima. Si te atreves a mezclar, Brunch y J&B te lo pusieron realmente fácil.

Fotos cedidas por Brunch-in the Park. Créditos: Miskovic photography /

No todo fue baile y diversión pues los congregados en los jardines de Joan Brossa también pudieron descansar en sus zonas de sombra y tomar refrigerios de la amplia carta de comidas para todo tipo de paladares, ¡incluyendo opciones veganas y vegetarianas!

Paul Kalkbrenner fue el plato fuerte de la apertura de la temporada de Brunch -In the Park Barcelona. El berlinés cuenta con siete álbumes de estudio a a sus espaldas y una amplia carrera en la que ha pasado por los festivales más diversos así que su dominio del EDM no dejó a nadie indiferente.

El techno progesivo de Agents of Time,la trayectoria de más de treinta años de DJ Vibe, la profundidad del house de Marian Ariss, el talento de Kosmos tanto en solitario como en Shadow Traxx junto a Oddzero, quien también pinchó en solitario, hicieron las delicias de todos los que se decidieron a pasarse por una de las citas electrónicas del verano barcelonés.

Una ocasión única, la apertura de temporada de Brunch -In the Park para disfrutar de las vistas de Barcelona desde las faldas de Montjüic y de las mejores melodías en una fiesta que volverá a repetirse a lo largo de todo el verano en la misma ubicación.

*Este contenido ha sido elaborado por LOS40 en colaboración con J&B.

WWW.DISFRUTA-DE-UN-CONSUMO-RESPONSABLE.COM | 40º. SOLO PARA MAYORES DE 18 AÑOS. NO LO COMPARTAS CON MENORES DE EDAD.