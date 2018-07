El gran debate sobre Drake: ¿Álbum doble, éxito doble?

La corona ha caído sobre el canadiense Drake. Con el lanzamiento de su álbum Scorpion, ha conseguido ocupar la primera posición en la lista de Artist 100 de Billboard, que reúne a los 100 mejores artistas del momento, y en la Billboard 200 con los 200 mejores álbumes. Pero no eso no es todo.

Según informa Billboard, el intérprete de God’s Plan cuenta con siete de sus nuevos temas en el Top 10 de la lista de Hot 100, formada por los 100 temás más vendidos en Estados Unidos. De este modo consigue superar a la archiconocida banda The Beatles, quienes lograron hacerlo con cinco de sus singles.

Drake es un rapero, cantante, compositor, actor y productor discográfico canadiense que saltó a la fama tras interpretar a Jimmy Brooks en Degrassi: The Next Generation. Posteriormente, dio el salto a la industria de la música de la mano de Lil Wayne, lanzando varios mixtapes.

Es el autor de varios éxitos como sus álbumes Thank Me Later, su mixtape If You’re Reading This It’s Too Late y temas como Hotline Bling, One Dance, Hold On We’re Going Home y Pop Style, entre otros.

Ahora llega con Scorpion, su nuevo álbum doble, por lo que está formado por una amplia lista de canciones. Por un lado cuenta con el A Side, compuesto por canciones de Hip Hop, mientras que el B side se inclina hacia los géneros R&B y Pop. ¡Apto para todos los públicos! Y aquí surge el debate.

¿Hubiera conseguido batir este record de no haberse tratado de un álbum doble?

Scorpion salió a la venta el pasado 29 de junio como el quinto álbum estudio del canadiense y en tan solo una semana consiguió vender 732.000 unidades, según informan Billboard y Nielsen Music, y 745.9 millones de reproducciones en streaming.

Drake suma la semana número 27 en la lista de Artist 100, estando a 9 semanas de superar a Taylor Swift con 36.

Drake en el New Look Wireless Birthday Party en Londres / John Phillips (Getty Images)

Pero el artista no es el único en lanzar un álbum doble que acaba convirtiéndose en éxito. Ya lo The Beatles con White Album en 1968, entre otros. Lo cierto es que los británicos consiguieron permanecer en la lista de Billboard 200 durante 155 semanas, mientras que Drake aún se enfrenta a los primeros siete días en lista.

El intérprete de One Dance es una máquina de crear éxitos. Su último álbum estudio, Views, que fue publicado en 2016, consiguió permanecer durante 13 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard 200 y recibió el premio al mejor álbum de rap por los Grammy Awards. Por tanto, ¿el éxito de su nuevo álbum sigue justificándose con ser un disco doble o es mérito propio del artista? ¿Qué repercusión hubiera tenido Scorpion de no haberse publicado en este formato?

Los datos hablan por sí solos.

Hip hop + R&B = Scorpion

Como se ha mencionado en líneas anteriores, Drake presenta este nuevo trabajo con dos caras dedicadas los géneros que tanto le caracterizan: por un lado la del rap, y por otra la del R&B. Y tanto es así que en la primera parte podemos encontrar temas de hip hop como el de Talk Up junto a Jay-Z, mientras que en la segunda escuchamos Don’t Matter To Me con Michael Jackson.

En efecto, y para que sirva de ejemplo, esto ocurre con God’s Plan y Nice for What, dos temas y singles que se encuentran en las distintas partes de este nuevo álbum.

En primer lugar se encuentra God’s Plan, que pertenece al A side, es decir, el más rapero. Los ritmos de hip hop acompañan a una letra que también caracteriza a Drake. La fama, el miedo y los objetos de valor son temas que se convierten en los protagonistas de muchas de sus composiciones, así como el éxito y los haters.

Producida por el productor y rapero Cardo, God’s Plan se convirtió en el sencillo principal de su quinto álbum y, desde el primer segundo, su ritmo es capaz de absorberte en bucle.

Pero lo que verdaderamente caracteriza a este tema es el videoclip que le acompaña, ya que en él, nuestro protagonista dona una gran cantidad de dinero a varios residentes de la clase baja de Miami. Y no solo eso, sino que entra en un supermercado y les regala la comida que ellos elijan. ¡Wow!

En segundo lugar nos encontramos con Nice For What, un tema que pertenece al B side, es decir, a la segunda cara que incluye temas de R&B. Tanto es así que este en concreto nos evoca a los temas R&B que sonaban en los 90.

Lo cierto es que Nice For What nace tomando samples de Ex-Factor de Lauryn Hills, Drag Rap de Shwboys y Get Your Roll On de Big Tymers.

Pero de nuevo, el videoclip y la letra se convierten en el punto fuerte del artista, ya que expone la vida de varias mujeres, dándoles el protagonismo que merecen y ocupando la pantalla en el 90% de las escenas. A través de las estrofas, Drake tiene en cuenta las dificultades a las que deben hacer frente por el simple hecho de ser mujer. ¡Wow!

Estos dos temas forman parte de la larga lista que Drake presenta en Scorpion, su último éxito que ya ha conseguido superar a los mismísimos The Beatles. Pero, ¿hubiera batido este record si Scorpion se hubiera presentado como un álbum de formato normal? ¿Es un álbum doble una ayuda para conseguir el éxito?

En efecto, lo es. Pero no lo es todo. Scorpion es un éxito y de eso no cabe duda, pero no es el primero que Drake cosecha. Aunque sí es cierto que nunca antes había conseguido que siete de sus temas perteneciesen al Top 10 del Hot 100 de Billboard.