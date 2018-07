King África: “Yo me siento muy orgulloso de ser el rey del verano”

Cuando le preguntaban de niño a King África como sería el año 2000, él siempre contestaba que “lleno de autos voladores y cosas raras”. Lo que nunca se hubiese imaginado es que “iba a estar viviendo en España y con todo el mundo cantando una canción que había grabado para un recopilatorio”. Y es que la historia de Alan Duffy, más conocido como King África, está llena de casualidades.

Bomba no solo se convirtió en la canción del verano en el 2000, también todo un clásico de esta estación. Todo el mundo sigue bailando, dieciocho años después, eso de “una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy” cuando pinchan la canción en una fiesta.

“Grabamos la canción para un recopilatorio que queríamos sacar en España, presentando King África”, nos empieza a contar Alan a través del teléfono. Cuando salió el tema en nuestro país, él se encontraba de gira por América y tuvo que venir corriendo para aprovechar el momento: “Cuando llegué acá estaba todo el mundo revolucionado”.

“Cuando llegué acá estaba todo el mundo revolucionado”.

Y no era para menos, la Bomba acababa de explotar: “Yo llegué en el 97 a España con el Camaleón, que sonaba mucho en los carnavales de Tenerife, pero no tuvo la repercusión que tuvo Bomba. De ahí en adelante, fue otra cosa. El Humahuaqueño, Carnavalito, Paquito el chocolatero…”

'Bomba' se convirtió en todo un éxito del verano

King África se convirtió en el rey del verano durante los primeros años del 2000. Las canciones que sacaba sonaban en todos los chiringuitos: “Creo que pasé del 2000 al 2003 con una gira de 180 conciertos”.

Pero llevar la corona de la canción del verano es un arma de doble filo. Alan asegura que hay artistas que no quieren colaborar con él “porque supuestamente los van a tachar de canción del verano, como si fuese una cosa muy despectiva”. Eso sí, asegura que cuando lo ven actuar cambian de opinión: “Cuando ven lo que mueves en el escenario quieren sacarse una foto”.

“Yo me siento muy orgulloso de ser el rey del verano

“Yo me siento muy orgulloso de ser el rey del verano. Gracias a eso sigo llenando plazas y divirtiendo a la gente”, dice el artista. Aunque no logró la eterna fórmula del éxito de la canción del verano, tiene claro una serie de pautas: “Pretendo que mis canciones sirvan para un niño de dos años hasta a una persona de noventa. Que lo baile y lo cante todo el mundo y que nadie se sienta ofendido por la letra ni nada por el estilo”.

Cuando él se coronó como el rey del verano, lo que se llevaba era el ragamuffin y el merengue electrónico. Ahora, en la segunda década de los 2000, lo que más suena es el reguetón. “La primera vez que lo escuché era en 2001 en Puerto Rico. Allí conocí a Wisin y Yandel. Ellos me dijeron que me tenían como una referencia de la música latina”.

Wisin y Yandel me dijeron que tenían como una referencia de la música latina

Aunque el ritmo del reguetón le gusta hay algunas cosas de este género que no le convencen: “Lo que yo muchas veces no comparto son las letras. Eso de denigrar a la mujer no me gusta. Yo siempre he dicho que nunca me voy a meter ni con política, ni con fútbol ni con banderas, porque creo que la música es otra cosa”.

Aunque hace años que King África no saca un hit como Bomba o Carnavalito, el artista sigue triunfando, viviendo de la música y lo más importante haciéndoselo pasar bien a la gente. Y es que, gracias a él, veinte años después seguimos poniendo una mano en la cintura para hacer “un movimiento sexy”.