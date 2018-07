Los 10 conciertazos que no deberías perderte en el Low Festival

En 2008, cuando el Low Festival se arriesgó a llevar una propuesta musical diferente a una ciudad siempre asociada como lo kitsch y la Europa más camp, Benidorm, fueron muchos los que lo vieron como una temeridad. Toda una provocación programar la mejor música en una ciudad en la que la media de edad está muy por encima de los cincuenta y donde los tributos a dinosaurios del rock están más presentes de lo que parecen.

Ahora, esos mismos escépticos salivan ante la celebración de la décima edición del Low Festival que volverá a tomar la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de la ciudad levantina con las bandas más destacadas de lo que llevamos de año y sus conciertos explosivos. Diez años, todo un récord para un festival en España así que, ¡felicidades!

Y como en todo décimo aniversario que se precie el cartel es el más ambicioso hasta la fecha. Bandas de todo el mundo y todos los estilos pasaran por los escenario. Aquí las diez que no te deberías perder.

#The Chemical Brothers

El sábado 28 el plato fuerte lo sirven los Chemical. Siendo como son, el grupo británico podría estar protagonizando su última gira y... ¡no te la deberías perder! Nunca sabe uno cuando volverás así que no es para pensárselo demasiado y sí para desgastar suela con sus beats.

#Phoenix

La banda francesa está en plena gira de presentación de Ti Amo, el disco que lanzaran a finales de 2017. Si los has visto una vez querrás repetir y, si no, ¡no te lo pienses! Sus sets están llenos de temazos y de buena energía.

#Editors

Si bailabas como un descosido en los clubes indie de tu ciudad hace más de una década, Editors son para ti (y los recordarás). Reconocerás más de la mitad de sus melodías y te traerán a la memoria esos recuerdos tan buenos que desearías no haber envejecido.

#Kero Kero Bonito

Mucho antes de que llegaran las melodías básicas del trap ya estaban los Kero Kero Bonito con sus canciones trufadas de expresiones en japonés e inglés. Sus conciertos son auténticas fiestas y te aseguramos que es probable que no te lo pases mejor en ningún otro.

#Javiera Mena

¿De verdad que la chilena que más ha hecho por el electropop necesita presentación? La cantante lleva varios meses girando por España para presentar su último trabajo, Espejo, así que si no la has escuchado no sé a qué estás esperando.

#Las Chillers

¿Versiones de Camela, Mecano y Rocío Jurado sobre el escenario? Sí, en versión rockera y de la mano de Rocío, la front woman de Las Chillers la banda más irreverente que más en serio se toman los que saben de esto.

#Vive la Fête

El duo belga que más hizo bailar y saltar hace más de una década – en aquellos tiempos maravillosos del electroclash – están de vuelta y lo hacen con sus canciones rockeras y electrónicas a partes iguales, marca de la casa.

#Novedades Carminha

Y como de pasarlo bien se trata vuelven los Novedades Carminha al Low Festival en el que ya han actuado en más de una ocasión. Rock del de siempre para hacer un buen pogo y pasarlo de maravilla al grito de Antigua pero moderna.

#Los Planetas

Ni un festival sin Los Planetas. El grupo de pop español más relevante de los últimos veinte años también estará en Low Festival celebrando que, precisamente, se cumplen dos décadas del lanzamiento de Una semana en el motor de un autobús.

#Christina Rosenvinge:

¿Qué decir de quien es una de las presencias femeninas y españolas más magnéticas de los últimos años? Un hombre rubio es su último trabajo y seguramente el que cope su set pero no olvidará sus grandes éxitos como Verano Fatal.

