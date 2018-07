Gana un viaje a Las Vegas para para vivir el Diamond Celebration de Michael Jackson

¿No tienes plan para estas vacaciones? ¿Eres fan de Michael Jackson? ¿Te apetece vivir una experiencia inolvidable? ¿Te mueres de ganas por conocer Las Vegas? Pues sigue leyendo porque esto te interesa, y mucho.

Anda Ya te regala un viajazo a Las Vegas para dos personas para vivir el Diamond Celebration del grandísimo Michael Jackson. Sí, no estás loco, no es una alucinación, es un regalo increíble que puede ser tuyo. El evento se celebrará en el exclusivo Mandalay Bay Restor & Casino. Y, además, podrás disfrutar del espectáculo: Michael Jackson ONE por el Circo del Sol.

¿Cómo conseguirlo? Fácil, facilísimo

Lo único que tienes que hacer es demostrarnos que eres un auténtico fan del Rey del Pop. Eso y... ¡Perder la vergüenza cantándonos un poquito de sus grandes éxitos!

De lunes (16) a jueves (19) en Anda Ya te pondremos un trozo de una canción del más grande, en cualquier momento el tema se detendrá y, entonces, tendrás que seguir cantando la canción. No podrás parar hasta que nosotros lo digamos... Lo importante es no quedarse en blanco. Si consigues seguir las canciones, pasarás a la final del viernes (20 de julio) donde se sorteará el viaje entre los que hayan conseguido pasar la prueba.

Ya sabes, tienes que estar muy atento al programa durante toda la semana y llamar al 902 39 40 40 para poder participar.

¡Ponte a repasar todos los temazos y demuéstranos que eres el mayor fan del Rey del Pop!

