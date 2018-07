Dani Martín, Sidecars y David Guetta, en los conciertos de la Campa

La semana grande de la capital cántabra está a punto de comenzar y por primera vez en su historia Santander estrenará el festival Los Conciertos de la Campa con Dani Martín, David Guetta o Vetusta Morla como cabezas de cartel.

Se trata de una semana de música y conciertos protagonizados por los grandes nombres de la escena nacional e internacional en diferentes géneros: del pop al rock, pasando por el soul, la escena independiente o la música electrónica.

Las empresas Delfuego Booking y Heart of Gold están detrás de la organización de Los conciertos de la Campa de Santander con una oferta musical que ha despertado un gran interés como se ha demostrado con las más de 10.000 entradas que se vendieron sólo en la primera semana.

Desde el 21 de julio hasta el día 28 la popular Campa de Santander recibirá a Dani Martín, Sidecars y Stock (día 21); Taburete, Bombai, Carolina Durante, María Parrado, Repion y el show de Pocoyo (22); Rubén Blades y Kiko Veneno (23); The Waterboys, Vintage Trouble y The Mistery lights (24); The Jacksons y The Excitements (25); Vetusta Morla, Egon Soda y Laredo (26); y David Guetta, Deepend, Sylvain Armand y Wally López (28).

Aún es posible comprar entradas para todos y cada uno de los días en los que duran Los Conciertos de la Campa tanto online como en físico en restaurantes McDonald's de Cantabria y en Escenario Santander.

LOS40.com estarán el próximo día 21 de julio en la apertura de los Conciertos de la Campa de Santander con Dani Martín y Sidecars dándolo todo en el escenario. ¡Seguidnos la pista porque os lo contaremos todo!