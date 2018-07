Taylor Swift, Beyoncé y otros escenarios que fallan

Alguna que otra vez os hemos hablado de los extraordinarios golpazos que muchos artistas (nacionales e internacionales) se han pegado sobre el escenario. Ser músico es una profesión de riesgo e incluso el escenario también le pueden jugar una mala pasada a músicos como Taylor Swift, Bruno Mars o Beyoncé.

La última estrella en sufrir un percance de altura, nunca mejor dicho, ha sido Taylor Swift. La solista se encontraba terminando la interpretación de Delicate durante su concierto en Philadelphia (Pensilvania, Estados Unidos) el pasado sábado cuando se percató de que su canasta con la que sobrevolaba el escenario se había quedado atascada.

Nada que continuar actuando en las alturas y cantando no pudiera arreglar y cuando su equipo técnico logró solucionar la avería un par de chascarrillos sobre la situación y a seguir.

Esa canasta voladora tenía que trasladarla a otra parte de su gigantesco escenario pero los fans se lo tomaron con sentido del humor y es que no todos los días uno puede contar una anécdota como esta.

Lmaooo Taylor trying to play it cool while being confused AF as to why she wasn’t moving. I LOVE HER pic.twitter.com/6j450D6J4h — Keke ✨ REP TOUR METLIFE NEXT (@Taylor_SlaysAll) 15 de julio de 2018