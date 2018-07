Carlos Marco regresa a los ‘80 con su nuevo single pero… ¿realmente conoce esta década?

Carlos Marco quiere abrir los oídos y la mente a muchos jóvenes que, a día de hoy, no conocen a los míticos grupos de los años 80 que tanto han influido en la música de nuestro país. Entre ellos Radio Futura, el grupo que ha elegido para estrenar su nuevo proyecto, una mixtape con versiones de algunos clásicos de esa época.

Enamorado de la moda juvenil supuso un arrebato de transgresión y rebeldía en un momento en el que los jóvenes no tenían miedo a expresar lo que sentían y se ponían el mundo por montera para luchar por un cambio que necesitaban imperiosamente.

Será el primero de otros tantos que nos devolverán a esa época. Parece que hay un revival ochentero. De momento David Otero y Carlos Marco se han lanzado… veremos quién les sigue.

David Otero y Carlos Marco tienen mucho en común. Ambos saben lo que es triunfar en un grupo y volver a empezar un camino en solitario que no mueve las mismas masas. Pero hay algo que les diferencia sustancialmente y es la edad. Mientras que David Otero puede mostrarnos los años 80 en fotos porque vivió esa época, el ex Auryn no había siquiera nacido.

Eso no ha sido impedimento para dejarse empapar por una época de libertad que ahora pretende hacer llegar a los de su edad con aquel espíritu y un sonido más suyo. Pero, su conocimiento de los años 80 ¿se reduce a la música o va más allá?

Nosotros, que nos caracterizamos por intentar sacar de su espacio de confort a los artistas, hemos puesto al alicantino a prueba para descubrir sus conocimientos sobre esa década. Y, el resultado… mejor míralo en el vídeo.