Love Yourself: Answer, el nuevo álbum de BTS, ya tiene fecha de lanzamiento

¡Así es! La banda surcoreana de éxito, BTS, acaba de anunciar la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum, Love Yourself: Answer.

Según han informado a través de su página web, la preventa de este trabajo podrá realizarse a partir del próximo 18 de julio, mientras que la fecha oficial de lanzamiento tendrá lugar el 24 de agosto. ¡Qué ganas!

Aunque aún se desconocen muchos datos al respecto de Love Yourself: Answer, según informa BlogLaBanana, este nuevo álbum contará con 2 o 3 nuevas canciones y un nuevo videoclip con el que no nos dejarán indiferentes.

Hace apenas unos meses, BTS nos sorprendía con el lanzamiento de Love Yourself: Tear, su último álbum de estudio que fue presentado con el sencillo de Fake Love, que se posicionó en el décimo puesto del Hot 100 de Billboard.

Ahora, sus fans están ansiosos por vivir el nuevo comeback de sus chicos, aunque lo harán sobre los escenarios del tour mundial que pasará por Europa, Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur desde agosto hasta octubre de este mismo año.

Aún no conocemos muchos detalles al respecto de este nuevo trabajo, pero de lo que sí estamos seguros es de que se trata de una continuación de Love Yourself: Tear, que vino después de Love Yourself: Her y Love Yourself: Wonder.