Con el sol cayendo a plomo sobre el palacio de Chaillot en París fue como se presentó al mundo la sexta entrega de la saga Misión Imposible, Fallout, protagonizada una vez más por el inefable Tom Cruise y dirigida por Christopher McQuarrie. Una película de la que ya te hemos hablado largo y tendido aquí y que copará los primeros puestos de una taquilla veraniega que no termina de despegar.

LOS40 pudimos hablar con Tom Cruise, Henry Cavill, Angela Basset, Vanessa Kirby, Simon Pegg y Michelle Monaghan en una tarde en la que la etiqueta requería esmoquin. No todos los días la sexta entrega de la saga de espías más famosa se presenta al mundo.

Bromas, risas y preguntas mucho más relajadas que las que habitualmente hacemos en un set de televisión fueron la tónica habitual de una cita que se retrasmitió a todo el mundo y en la que había medios de comunicación de los cinco continentes.

Abrió fuego Simon Pegg quien interpreta en Fallout a Benji, el veterano junto al propio Ethan Hunt de la saga: “Nunca he tenido un gran plan respecto a mi carrera y ha sido un puntazo el encontrarme en una película como esta, de una saga como esta, trabajando con esta gente, es un verdadero privilegio” confesó al ser cuestionado acerca de su cuarta participación dentro de Misión Imposible.

Vanessa Kirby, quien da vida a la Viuda Blanca, conocía esa misma tarde su nominación al Emmy como mejor actriz secundaria: “Rodaba tomas en Londres con la peluca de la princesa Margarita, me la quitaba, viajaba por la noche en el Eurostar a París y rodaba aquí las escenas de Misión Imposible” reconocía quien es una de las villanas de la cinta.

Otra de las que se estrenan en la franquicia es Angela Bassett, quien da vida a la directora de la CIA, Ericka: “Me encanta la representación de mujeres fuertes, confiadas y capacitadas, así que fue muy difícil decir que no a esta oferta, especialmente cuando se trata de una franquicia como Misión Imposible”.

Y la última adición al elenco, y la que más revuelo produjo, fue la de Henry Cavill quien interpreta a August Walker, un agente de la CIA con un bigote de lo más icónico que provocó ciertos problemas a la hora de rodar como Superman en Liga de la Justicia: “ Puede que algún día vuelva a dejarme crecer un bigote pero no creo que sea pronto. ¡A no ser que tenga que hacerlo! ¿Quién sabe? Quizá necesite un bigote en mi próxima película pero no parece muy probable” admitió el actor británico.

Si quieres saber qué nos dijo Tom Cruise acerca de esta nueva ocasión interpretando a Ethan Hunt tendrás que darle al play. Y, recuerda, Misión Imposible: Fallout llega a los cines españoles el próximo 27 de julio.