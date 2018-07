Chenoa celebra 30 años con Modestia

30 años después de su nacimiento regresa Modestia Aparte. Lo hace con la publicación de 30 años con Modestia Aparte Son cosas de la edad, un álbum recopilatorio repleto de grandes colaboraciones con las que repasan los hits que les llevaron al éxito en la década de los 90.

De aquella formación que vió la luz en 1988 y que poco a poco se fue haciendo un hueco en la escena musical española sólo queda Fernando López que ha mantenido vivo el proyecto y en este 2018, tres décadas después, se encuentra realizando conciertos por la geografía española.

Y entre actuación y actuación ha sacado tiempo para regrabar los éxitos que marcaron la carrera de Modestia Aparte junto a un listado de colaboradores de lujo que incluyen a Andrés Suarez, Atacados, David Ascanio, David DeMaría, Funambulista, Guillermo (Taburete), José Mercé, Maldita Nerea, Pablo Mora (Lagarto Amarillo), Portu, Rozalén y Chenoa.

Precisamente Chenoa es la voz que acompaña a Modestia Aparte en la presentación del primer sencillo que seguro que a los que ya peinais alguna cana os va a traer grandes recuerdos: Cosas de la edad.

Esta canción consiguió alcanzar el número 1 de LOS40 en 1990 (como también lo consigió Es por tu amor, del mismo disco) y 30 años después suena tan bien como entonces.

No es la primera vez que Modestia Aparte afronta un proyecto como esto ya que cerca de su 20º aniversario editó un disco, Modestia Aparte y amigos, repleto de colaboraciones hasta un total de 16 canciones con Taxi, La Musicalité, In Albis, Despistaos, Lydia, La Guardia, Nada que perder, Los Limones, No se lo digas a mamá, Iguana Tango, Lengua Secreta...