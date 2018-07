¡Mandy Moore vuelve a la música! La cantante y actriz de 34 años ha vuelto a meterse en los estudios para grabar, al menos, un tema. La buena de Mandy, que anunció el año pasado sus intenciones de volver a cantar, por fin ha dado el primer paso. Como prueba de ello, la artista ha subido un vídeo a Instagram donde podemos ver el interior de un estudio de grabación.

“Volviendo a esto. Ya era hora. Lo echaba de menos. Ya no tengo miedo ni excusas. No voy a permitir que las inseguridades de otros dicten mi relación con la música. Boom. Así que esto es solo un pequeño demo de algo en lo que Mike Viola y yo trabajamos ayer…¡aun así es un comienzo!”, escribió la actriz junto a la publicación.

De hecho, en una entrevista para People, Mandy reconoció que quería volver a la música: “No tengo un álbum, pero sí mucha música escrita. El año que viene he decidido que la voy a publicar”.

A pesar de que en España muchos solo reconocen la faceta de actriz de Mandy – ahora se encuentra protagonizando la serie This is Us-, su carrera artística empezó en 1998 cuando firmó con la discográfica Epic Records. Con 17 años, Moore lanzó su primer disco So Real, teniendo bastante éxito en Estados Unidos. Dos años después, la artista lanzó I Wanna Be With You, que se convirtió en su disco debut en todo el mundo y consiguió vender tres millones de copias.

Paralelamente, la fama de Moore empezó a crecer como la espuma gracias al cine. La artista protagonizó uno de los dramas adolescentes de la época, Un paseo para recordar, convirtiéndose en toda una ídolo adolescente. Además, aunque muchos no lo recuerden, también apareció en Princesa por Sorpresa.

La carrera musical de Mandy acabó en 2009 tras nueve álbumes de estudio. Su último disco fue Amanda Leigh y, sinceramente, no fue de los mejores.

Aun así, la buena de Mandy ha seguido cantando. De hecho, en la versión original de la película Enredados, es la encargada de ponerla voz a Rapunzel –incluso cuando canta. Habrá que esperar para poder escuchar el nuevo trabajo de Mandy. ¡Nosotros nos morimos de ganas!